72. Internationales Filmfestival eröffnet mit Deutschlandpremieren

Das 72. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) feiert am Donnerstag, 16. November, seine offizielle Eröffnung. Bis Sonntag, 26. November, werden verschiedene Filme aus aller Welt gezeigt.

Das Festival startet um 19.30 Uhr im Cineplex Mannheim mit der Deutschlandpremiere von „Day of the Fight“. Dabei handelt es sich um das Regiedebüt des britischen Schauspielstars Jack Huston, der als Gast bei der Eröffnungsnacht anwesend sein wird.

Ein emotionales Drama

Festivalleiter Sascha Keilholz sagt über den Film: „Mit ,Day of the Fight‘ haben wir ein tief humanistisches, emotional aufwühlendes Drama als Eröffnungsfilm gewonnen. Die von Peter Simonite eindringlich und lyrisch fotografierte Underdog-Geschichte steht ganz in der Tradition großer Boxerfilme.“

Damit werde die kuratorische Klammer zur Retrospektive geschlossen, die ebenfalls am 16. November mit Robert Rossens „Body and Soul“ aus dem Jahr 1947 starte. Am 26. November finde es mit Martin Scorseses Klassiker „Raging Bull“ ihren Abschluss.

Als „Centre Piece“ hat das Programmteam des IFFMH in diesem Jahr „All of Us Strangers“ von Andrew Haighs ausgewählt. Die erotisch-emotional aufgeladene Geistergeschichte mit Andrew Scott und Paul Mescal in den Hauptrollen wird als großer Anwärter auf die wichtigsten internationalen Preise gehandelt.

Als Abschlussfilm läuft, ebenfalls als Deutschlandpremiere und in Anwesenheit der Regisseurin, „Sisterhood“ von Nora el Hourch. „Der Film ist junges, schnelles und direktes Kino aus Frankreich, die Regisseurin mit marokkanisch-französischen Wurzeln eine internationale Entdeckung“, heißt es in der Ankündigung.

Über den Kampfgeist des Lebens

Diese Filme würden über den Kampfgeist des Lebens, übernatürliche Sehnsuchtsorte und den feministischen Blick einer jungen Generation handeln. Alle drei Filme erzählen von Protagonisten, die einen persönlichen Kampf zwischen zwei Polen ausfechten und uns mitten hineinziehen in die Wendepunkte ihrer Lebensrealitäten.

In „Day of the Fight“ zeichnet Jack Huston in kraftvollen Schwarz-Weiß-Bildern das Porträt des ehemals gefeierten Boxers Mikey, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zu seinem Comeback antritt.

Doch nur Mikey weiß, dass sein Leben bei diesem Kampf auf dem Spiel steht. Jack Huston, Jahrgang 1982, erlangte Berühmtheit durch seine Rolle als Richard Harrow in „Boardwalk Empire“ und seine Auftritte als „Ben Hur“ (2016), in „American Hustle“ sowie den Serien „Fargo“ und zuletzt „Mayfair Witches“.

Auch Adam (Andrew Scott) in „All of Us Strangers“ ringt mit der Endgültigkeit des Abschieds. Er lebt zurückgezogen in einem gespenstisch leeren Hotel. Als er eine Affäre mit Harry (Paul Mescal) beginnt, ändert sich sein Leben drastisch. Er besucht sein Elternhaus, in dem die vor vielen Jahren bei einem Autounfall verstorbenen Eltern noch immer zu leben scheinen. Beim Versuch, beide Welten – die ganz gegenwärtige Liebe zu Harry und die übernatürliche Verbindung zu Vater und Mutter– zu vereinen, droht er alles zu verlieren. Andrew Haigh, dessen Karriere im Schneideraum von Ridley Scott begann, inszeniert einen ganz außergewöhnlichen, geheimnisvollen Film, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart, Trauer, Verlust und Neuanfang auf mystische Weise verdichten. Einen ganz anderen Blick, nämlich den durch die Augen von drei Teenagern, wirft Nora el Hourch in „Sisterhood“ auf die unvorhersehbaren Konsequenzen, wenn die eigene Lebensrealität plötzlich aus den Fugen gehoben wird. Als Zineb Opfer eines sexuellen Übergriffs wird, beschließt sie mit ihren Freundinnen, den Täter durch ein Handyvideo zu überführen. Als das Video viral geht, löst es eine schon bald nicht mehr kontrollierbare Kettenreaktion aus.

„Filmisch souveränes Debut“

Nora el Hourch hat einen marokkanischen Vater und eine französische Mutter – eine kulturelle Identität, die sie mit ihrer Hauptfigur teilt. „Während dieses filmisch äußerst souveräne Debüt immer auf Augenhöhe der Protagonistinnen bleibt, hält es zugleich scheinbar mühelos, aber mit glasklarem Blick die Themen unserer Zeit unters Brennglas: MeToo, migrantische Identität, die manchmal sehr unsichtbare Macht von Klassenzugehörigkeit und die sehr sichtbare von sozialen Medien“, heißt es weiterhin in der Ankündigung.

Keilholz erklärt: „Die Auswahl dieser Filme als Eckpfeiler des 72. IFFMH offenbart ganz unterschiedliche Perspektiven im und auf Film: von maskulin geprägten Rollenbildern und einer Ästhetik, die sich an das klassische amerikanische Kino anlehnt, über queeres Kino, das auf eine universelle Weise berührt, bis hin zum feministischen, provokanten Aufschlag einer jungen Generation von Filmemachern. – Eine Dynamik, die unser diesjähriges Gesamtprogramm gut markiert.“