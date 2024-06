Alternative-Rock-Legenden in Schwetzingen

Dunkles Make-up, unverwechselbare Gitarren-Riffs und die eindringliche Stimme des exzentrischen Sängers und Frontmanns Brian Molko sind Markenzeichen von Placebo. Seit ihrem Debüt Mitte der 90er-Jahre begeistert die Alternative-Rock-Band weltweit Fans mit Hits wie „Every You Every Me“ oder „Running Up That Hill“. Im Sommer kommt die Band zu drei Konzerten nach Deutschland – am Samstag, 10. August, um 19.30 Uhr auch nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gegründet Mitte der 90er-Jahre, zählt Placebo zu den prägenden Bands der letzten 25 Jahre und den Visionäre des Genres. Seit Beginn ihrer Karriere zeigen sich die Alternative-Rocker aus Großbritannien so wandlungsfähig wie kaum eine andere Band. Die Stimme von Brian Molko repräsentiert dabei das wichtigste Instrument, transportiert sie die doch Melancholie, die Placebo ausmacht.

Debütalbum mit Platinstatus

Seit jeher ist die Band darauf bedacht, die Menschlichkeit in all ihren Facetten zu greifen und sowohl auf ihre Schönheit als auch auf ihre Fehler hin zu untersuchen. Bereits das mit Platin zertifizierte Debütalbum der Band aus dem Jahr 1996 ebnete den Weg für einen starken Wandel in der damals mit Britpop übersättigten Musikszene, fungierte als Antithese zum Britpop und inspirierte Nachfolgegenerationen an Bands, es Placebo gleichzutun.

Mit ihrem dritten Album „Black Market Music“ aus dem Jahre 2000 gelang den Künstlern endgültig der Durchbruch: Das Album erhielt mehrfach Gold in Deutschland, im UK und der Schweiz. Seither sind die bewusst androgynen Musiker auf dem Erfolgspfad unterwegs: Melancholisch-rockige Hits verschafften den Künstlern mehr und mehr Aufmerksamkeit und weitere Studioalben mit Platinstatus.

Kollaboration mit R.E.M.-Frontmann Michael Stipe

Kollaborationen mit Megastars wie R.E.M.-Frontmann Michael Stipe und spektakuläre Auftritte wie im Jahr 2008 vor der Kulisse der berühmten kambodschanischen Tempelanlage Angkor Wat zementieren Placebos Ruf als Alternative-Rock-Legende. Mit den beiden Singles „Beautiful James“ und „Surrounded By Spies“ sowie dem Studioalbum „Never Let Me Go“ meldete sich Placebo Ende 2021 nach mehrjähriger Pause zurück.

„Placebo sorgt seit seinem Debüt für unvergessliche Konzerte und begeisterte Rockfans. Das Publikum feiert das Duo für seine musikalische Direktheit bedingungslos“, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.