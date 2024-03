Auf den Hügeln lodern die Flammen

Auch die Odenwälder Lärmfeuer, die historische Signalkette, die sich durch die ganze Region zieht, hat sich endgültig von der Corona-Pause erholt. Nachdem im vergangenen Jahr schon der Großteil der Standorte wieder mit von der Partie war, ist bei der neuen Auflage am Samstag, 23. März, auch ein neuer Veranstalter dabei, denn dann werden auch auf der Lindenfelser Burg die Flammen in den Nachthimmel hinein lodern.

Die Planung der Lärmfeuer liegt schon seit Beginn dieser Aktion im Jahr 2004 in den Händen von Marieta Hiller im Lautertal. Nach aktuellem Stand haben sich 14 Veranstalter bei ihr angemeldet, wobei die Standorte von Alsbach, Auerbach, Spachbrücken und dem Modautal über den Vorderen Odenwald bis nach Neutsch und Rothenberg reichen. Im Weschnitztal und im Überwald werden auf fünf Schauplätzen die Holzstöße entzündet.

Erfindungskunst der Römer

„Lärmfeuer sind eine Signalmethode, die auf die Erfindungskunst der alten Römer zurückgeht, die in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt in der Provincia Germania lebten. Ob die Methode jedoch im Odenwald zum Einsatz kam, ist nicht belegt“, berichtet Marieta Hiller. Hätte der Heimatforscher Friedrich Höreth ihren Worten zufolge nicht in den 1940er-Jahren persönliche Notizen aus alten Urkunden des Erbacher Grafenhauses mit nach Hause genommen, so wäre 1944 alles mitsamt dem Wissen um die Lärmfeuer verbrannt.

Die historische Signalkette wird in der Regel am letzten Samstag der Winterzeit entzündet. In diesem Jahr gibt es aber wieder einmal eine Ausnahme, da Ostern auf diesen Samstag fällt. Deshalb werden die Lärmfeuer schon eine Woche früher aufflammen.

Die Veranstalter warten an ihren Standorten auch mit Spezialitäten für Leib und Seele auf. Auf Schloss Auerbach wird an diesem Abend beispielsweise ein Rittermahl serviert, der SV Lörzenbach bietet auf dem „Heidebuckel“ Lärmfeuerspieße an und in Eulsbach gibt es Limes-Eintopf und Legionärswurst. Beginn ist in der Regel um 18 Uhr, nach Einbruch der Dunkelheit werden die großen Holzstöße entzündet.

Im Vorderen Odenwald werden die Lärmfeuer an folgenden Standorten stattfinden:

Lindenfels: Der Förderverein Burg Lindenfels lädt in Zusammenarbeit mit der Freiwillilgen Feuerwehr auf die Burgruine ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Löwenbrunnen vor dem Bürgerhaus. Von dort aus zieht der Fackelzug zur Burg und entzündet die Feuer. Es werden Speisen und Getränke sowie ein Glühwein angeboten. Musikalisch wird der Abend abgerundet mit Odenwälder Musik von Roland Löw und Philipp Müller am Akkordeon sowie von dem Odenwälder Quartett „Die Vun Do“. Parkplätze im Stadtgebiet sind ausgewiesen, die Zufahrt auf die Burg ist gesperrt (Infos gibt es unter blaulicht@planet.ms).

Eulsbach: Der Kultur- und Kerweverein lädt ins Eulsbacher „Eck“ ein, wo es Limes-Eintopf und Legionärswurst sowie den einen oder anderen Zaubertrank gibt. Auf den Berg geht es entweder mit einem Bulldog-Shuttle oder als Teilnehmer der geführten Fackelwanderung. Die Odenwälder Jagdhornbläser gestalten die musikalische Begleitung. Beginn ist ab 18 Uhr. (Infos bei Jörg Marquard, Telefon 06255/3137).

Brombach: Das Lärmfeuer findet auf der Anhöhe zwischen Brombach und Kröckelbach statt. Der Feuerplatz ist vom Windhofweg nur zu Fuß erreichbar. Es gibt Apfelglühwein und Bratwurst. Beginn ist um 19 Uhr, das Feuer wird gegen 19.30 Uhr entzündet (Kontakt: neele_ moeser@web.de).

Lörzenbach: Vor zwei Jahren waren die Lörzenbacher der einzige Veranstalter, der nach der Corona-Pause zum Lärmfeuer einlud. An diesem Abend gab es prominenten Besuch, denn das Hessische Fernsehen berichtete live vom Geschehen auf dem „Heidebuckel“. Klar, dass der Sportverein auch dieses Mal wieder mit von der Partie ist. Von der Anhöhe oberhalb des Sportplatzes hat man eine wunderbare Aussicht auf das obere Weschnitztal, in den vergangenen Jahren konnte man von dort aus bis zu sieben Lärmfeuer sehen. Für das leibliche Wohl stehen Lärmfeuerspieße, Römerkartoffeln mit Quark und Bratwurst sowie Getränke zur Verfügung (Infos unter ck.doersam@t-online.de).

Zotzenbach: Ab 18 Uhr kann man vom Kisselberg aus einen Rundumblick ins Weschnitztal genießen. Dort warten Speis’ und Trank auf die Besucher. Veranstalter sind der TV und die Feuerwehr. Für Ortsunkundige bietet der TV eine geführte Wanderung ab der Trommhalle an, Abmarsch ist um 18 Uhr. Weitere Infos gibt es bei Reinhold Trautmann (06253/84111, ab 17.30 Uhr).

Weiher: Die Jugendfeuerwehr erwartet die Gäste ab 18 Uhr auf der „Mumbacher Höhe“. Ab 20 Uhr gibt es nicht nur das Lärmfeuer, sondern auch noch ein Feuerwerk zu bewundern. Beeindruckend ist zudem der Blick über das ganze Weschnitztal. Neben einer reichhaltigen Auswahl an Getränken und Speisen darf auch das allseits beliebte „Lärmfeuergetränk“ sowie die von der Jugendfeuerwehr selbst gekochte Gulaschsuppe nicht fehlen. Infos sind unter schmittdavid@gmx.de zu erhalten.