Auftakt des Mannheimer Weihnachtsmarkts am 27. November

Es weihnachtet bald wieder am Wasserturm: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt beginnt am Montag, 27. November. Ab 11 Uhr sind die rund 160 Hütten am Wasserturm geöffnet, teilen die Veranstalter mit. Die Karussells drehen sich, an den Hütten werden vielfältige Deko- und Geschenkideen angeboten, weihnachtliche Düfte machen Appetit auf süße und herzhafte Leckereien.