Bensheimer Bürgerfest von 6. bis 9. Juni

Das Bensheimer Bürgerfest ist seit 1975 das Fest der Vereine und Nationalitäten – und hat seitdem nichts an Attraktivität und Popularität eingebüßt. Mit einem bewährten Konzept und feinen Programmanpassungen findet das Event des Verkehrsverein Bensheim in diesem Jahr vom 6. bis 9. Juni statt.

Musik, ein netter Plausch unter Freunden, Essen, Trinken und die rund 30 teilnehmenden Vereine – mehr braucht es nicht, um ein paar launige Stunden in der Innenstadt zu verbringen. Darüber hinaus bietet das Programm einige Höhepunkte. Los geht es am Donnerstag, 6. Juni, um 18 Uhr auf der Bühne am Storchennest. Bürgermeisterin Christine Klein wird bei der Eröffnung den Hammer schwingen – der Fassbieranstich zum Auftakt ist schließlich Tradition.

Krönung von Nadja Pietruschka

Eingebunden in die kleine Zeremonie ist die Krönung der neuen Blütenkönigin Nadja Pietruschka. Sie erhält die Krone von ihrer Vorgängerin Charlotte Maschik. Die Fraa vun Bensem Doris Walter darf bei der Eröffnung ebenso wenig fehlen wie die Heimatvereinigung Oald Bensem, die mit Spielmannszug, Bürgerwehr und Biedermeiergruppe den Ehrengästen Geleitschutz gibt.

Die Vereine sorgen an ihren Ständen während der vier Tage für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Musikalisch wird auf vier Bühnen ein vielfältiger Sound serviert – von Rock, Pop und Schlager bis hin zu Blasmusik.

Interkulturelles Fest am Samstag

Integraler Bestandteil des Bürgerfests ist seit 2011 außerdem das interkulturelle Fest am Samstag, 8. Juni, von 11 bis 17 Uhr, rund um die Bühne am Storchennest. Durch die Beteiligung von Bensheimer Vereinen, Initiativen und Freundeskreisen ergibt sich der multikulturelle Charakter der Veranstaltung. Natürlich spiegelt sich dieses Spektrum auch bei den kulinarischen Angeboten.

Unter dem Motto „Bensheim lebt Integration und Vielfalt“ greift das Fest-Programm die Aspekte Interkulturalität und Diversität auf und gibt einen Einblick in die Musik, Tänze, Instrumente und Kulinarik verschiedener Kulturen. Organisiert wird das interkulturelle Fest vom Team Soziales und Integration der Stadt Bensheim und dem Integrationsbeauftragten Manfred Forell.

Auf der Bühne am Storchennest treten im Laufe des Samstags etwa 70 Akteure aus jeder Altersgruppe auf. Offiziell eröffnet wird das interkulturelle Fest um 11.50 Uhr. Daran schließt sich um 12 Uhr ein interreligiöses Gebet an.

Traditioneller Gottesdienst

Der Abschluss des Bürgerfestes am Sonntag, 9. Juni, wird traditionell mit einem Gottesdienst unter musikalischer Begleitung auf dem Storchennestplatz eröffnet. Der verkaufsoffene Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln durch die Innenstadt ein. Flankierend dazu werden bei einem Aktionstag mit vielen Angeboten in der Stadt der Blüten passenderweise die Blüten im Mittelpunkt stehen. Das Stadtmarketing organisiert in Kooperation mit dem Team Klimaschutz, Umwelt und Energie einen Blumenmarkt auf dem Marktplatz sowie von 13 bis 16 Uhr eine Pflanzentauschbörse auf dem Beauner Platz. Die Teilnahme ist kostenlos. Tische müssen selbst mitgebracht werden.

Der Beauner Platz darf an diesem Tag zum Aus- und Einladen angefahren werden. Finanziert wird das Angebot mit Mitteln aus dem Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“. Außerdem wird das Team Gebäude und Freiflächen mit einem Infostand vertreten sein und über das Projekt „Urban Gardening“ auf dem Hoffart-Gelände informieren.

Kinderprogramm ab 13 Uhr

Von 13 bis 17 Uhr findet am Sonntag im Rahmen des Bürgerfests darüber hinaus das kleine Festival „Musik verein(t) – Chöre und Musikgruppen am Storchennest“ statt. Mit Schminkangeboten und Kasperltheater am Samstag und Sonntag sowie zusätzlich dem Programm der KJG Sankt Georg am Sonntag wird den Kindern ebenfalls einiges geboten.

Bis 22 Uhr klingt das Bürgerfest am Europawahltag schließlich stimmungsvoll aus. Wer am Freitag oder Samstag bei der Anreise auf den ÖPNV setzt, kann die Nachteule Richtung Heppenheim, Alsbach, in die Riedgemeinden und in die Bensheimer Stadtteile nutzen.