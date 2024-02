Bläserquintett Carion kehrt mit neuem Programm nach Bensheim zurück

Die außergewöhnliche Art der Bühnenpräsentation ist ihr Markenzeichen – das Bläserquintett Carion macht seit Jahren durch „frischen Wind“ auf sich aufmerksam. Die Kunstfreunde Bensheim freuen sich, das dänisch-lettische Ensemble am Samstag, 10. Februar, 20 Uhr, im Parktheater begrüßen zu dürfen.

Das ursprünglich schon 2022 geplante Konzert musste aus Krankheitsgründen kurzfristig abgesagt werden. Die Musiker zeigen ihr neues Programm neuen Programm „Dreams of Copenhagen“ – eine Hommage an die dänische Hauptstadt.

Nach Konzerten bei Festivals wie Rheingau Musik Festival, Kissinger Sommer, Beethovenfest Bonn, Bergen Festival, Louisiana Festival sowie in Dubai und Japan, debütierte das Ensemble Anfang 2018 auch in der Tonhalle Zürich. Carion hat bereits fünf CD-Aufnahmen vorgelegt. Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal präsentieren die Künstler ihre Musikvideos.

Konzert bei den BBC Proms in London

Höhepunkt der letzten Jahre war ein Konzert in London bei den BBC Proms im Sommer 2022. In der Saison 2023/24 ist das Ensemble neben Konzerten in Deutschland zu mehreren Tourneen unterwegs, darunter Korea, die USA und Kroatien.