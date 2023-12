Café del Mundo veröffentlicht magisches Weihnachtsalbum

Das Gitarrenduo „Café del Mundo“ alias Jan Pascal und Alexander Kilian hat einen „Weihnachtssoundtrack“ komponiert. Am Sonntag, 17. Dezember, spielen sie um 20 Uhr im Theater Mobile.

Ohne Weihnachtslieder, aber doch voller Weihnachtsmusik. Mit Glöckchen und Puderzucker und allem, was dazugehört. Das Album ist eine Hommage an die Magie dieser letzten vier Wochen des Jahres. Es sind Stücke, in denen Wärme, Sehnsucht, Hoffnung steckt.