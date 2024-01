Sie ist eine Legende. Vor allem in Weinheim, wo sie einige Jahre im Odenwald-Ortsteil Oberflockenbach lebte: Caterina Valente, Schauspielerin von Weltruhm, Jazz- und Schlagersängerin mit italienischen Wurzeln. In den 50er- und 60er-Jahren war sie ein Star. Hochbetagt lebt sie heute in der Schweiz.

Symbolisch kehrt Caterina Valente in diesem Jahr nach Weinheim auf die Bühne der Stadthalle zurück – im neuen Programm des Weinheimer Kulturbüros unter dem Motto von „Weinheim macht Theater“ zu einem Caterina-Valente-Abend am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle.

„Musik liegt in der Luft“, das ist der Titel der Bühnenhommage an eine besondere Künstlerin, die in den 50er- und 60er-Jahren stilprägend für die Musik- und Kulturszene Europas war. Es ist ein Konzertabend mit alten Schlagern und Petticoat, italienischer Reiselust und Sofakissen, mit dem Duft der 50er-Jahre.

Aber es ist noch viel mehr: Eleganter Jazz trifft Bossa Nova, französisches Chanson paart sich mit Swing – musikalische Lust und Vielseitigkeit. Ganz Paris träumt von der Liebe, One Note Samba, Sag mir quando oder Moonlight in Vermont – so hießen ihre bekanntesten Songs.

Auch eine gefragte Jazzsängerin

Valente war nicht nur Schlagerstar, sondern auch eine gefragte Jazzsängerin. In den Besprechungen und Kritiken der Bühnenshow wird vor allem die Protagonistin Antje Rietz sehr gelobt. Sie brilliert – wie die Valente selbst – mit Gesang in Deutsch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch und Englisch, aber auch als Multiinstrumentalistin.

Sie spielt Trompete, Ukulele und Melodica. Auch Stepptanzeinlagen dürfen nicht fehlen. Darüber hinaus bringt Antje Rietz dem Publikum den Menschen Caterina Valente näher, indem sie aus dem Leben der Entertainerin erzählt.

In den 50er-Jahren hat Valente fünf Jahre in Oberflockenbach gewohnt. Das damals noch eigenständige Odenwald-Dorf bekam in dieser Zeit einen Hauch von großer weiter Welt. Die High Society stattete dem Star gerne einen Besuch ab. Eine Filmsequenz mit dem amerikanischen Filmstar Dean Martin machte sie weltberühmt.

Damals und heute wird die Valente in Oberflockenbach verehrt. Im Gasthaus „Zur Rose“ gibt es ein Caterina-Valente-Zimmer mit alten Bildern und Zeitungsausschnitten. „Die Valente-Show ist einer der Höhepunkte des Spielplans, den Weinheims Theatermacher Martin Grieb zusammengestellt hat“, heißt es in der Ankündigung.