Delinquent Habits kehren mit neuem Album ins Café Central zurück

Die West-Coast-Hip-Hop-Legenden Delinquent Habits sind bereit, die Bühne des Café Central Weinheim zu erobern. Mit ihrem Reunion-Album "It Could Be Round Two" versprechen sie eine unvergessliche Konzert-Party-Nacht am 18. Oktober. Reverie und DJ Moe Rockz werden ebenfalls Teil dieser aufregenden Nacht sein.