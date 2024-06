Die "Pixies" kommen nach Europa

Die lautesten Feen der Welt sind zurück: In diesem Sommer kommen die „Pixies“ für einige wenige Open-Air-Konzerte nach Europa – eines davon in Schwetzingen. Am Donnerstag, 8. August, spielen sie im Schlossgarten. Als Special Guests werden um 19 Uhr die Post-Punk-Band „Sprints“ aus Dublin und die englische Indie-Rock-Band „Picture Parlour“ den Abend eröffnen.