Dieter Thomas Kuhn kommt erneut nach Ladenburg

Der Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn kommt ein weiteres Mal nach Ladenburg. Wie der Veranstalter DeMi Promotion am Freitag mitteilte, gibt der Künstler am Samstag, 17. August ein Gastspiel auf der Festwiese. Das Motto: „Das Festival der Liebe“. Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Konzert selbst beginnt um 19.30 Uhr.

Dieter Thomas Kuhn gibt sich im Sommer mit seiner Kapelle die „Open-Air-Ehre“. DeMi Promotion und Semmel Concerts bringen nach 2009, 2012, 2015 und 2018 die „ziemlich bekannteste Föhnwelle der Gute Laune-Welt“ bereits zum fünften Mal auf die Festwiese in Ladenburg. Die Veranstalter versprechen dabei Schlager vom Feinsten und Schlager zum Feiern. Wer sich für ein Ticket interessiert, sollte schnell sein: Bei der vorigen Tour waren die Tickets schnell vergriffen.

„Kuhn ist Kult“

Mehr als 75 000 Fans wollten dabei sein bei der Tournee „Dieter der Herzen. Kuhn ist Kult.“ Er ist ein Schlager-Phänomen mit Schlaghose, Glitzeranzug und Brusthaar-Toupet. Und es war Sommer anno 1992, als die Band in Italien bei einem kleinen Dorffest zum ersten Mal öffentlich spielte. Der Charme des unbekümmerten Spaß-Projekts von damals ist bis heute geblieben.

„Es gibt nichts, was irgendwie geplant war. Weder der Erfolg noch die Figur selbst. Sie war plötzlich da und wuchs aus dem Bauch heraus zu dem, was sie jetzt ist“, blickt der Cover-Künstler zurück. An seiner Seite, wie eh und je, Philipp Feldtkeller. Bester Freund seit Schultagen und kreativer Kopf der Kapelle. „Unsere Konzerte sollen für alle eine gute Party sein“, betont der Gitarrist.