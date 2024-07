Drei Veranstaltungen in Mannheims Parkanlagen

Neben der Natur und den vielen Tieren im Luisenpark dürfen sich die Besucher kommende Woche auch auf zwei musikalische Höhepunkte freuen. Am Sonntag, 28. Juli, findet von 15 bis 17 Uhr ein Udo-Jürgens-Tribute-Konzert auf der Seebühne statt. Zwei Tage später, am Dienstag, 30. Juli, spielt die Bluesrock-Band „Braveland“ von 17.30 Uhr bis 19 Uhr zwischen Freizeithaus und Kutzerweiher. Der Besuch der Veranstaltung ist im Parkeintritt enthalten.

Erstes von drei Sommerhighlights

Die Veranstaltung ist der erste von drei sommerlichen Feierabend-Highlights mit toller Musik, kühlen Drinks und Mannheim-Vibes in der Parkmitte. Das Udo-Jürgens-Tribute-Konzert „Das Beste einer Legende“ wird von Helmut Wehe und Band auf der Seebühne präsentiert. Sie spielen die schönsten Lieder des berühmten Komponisten und Entertainers, darunter Hits wie „Merci Cherie“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ und „Ich war noch niemals in New York“.