"Engin" spielt in der Alten Feuerwache

Die Mannheimer Band „Engin“ hat sich mit ihrem einzigartigen deutsch-türkischen Indie-Rock Sound einen Namen gemacht. Die Musikgruppe spielt am Samstag, 25. Mai, in der alten Feuerwache, Brückenstraße 2. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Die Musikgruppe besteht aus Engin Devekiran (Gesang und Gitarre), Jonas Stiegler (Drums) und David Knevels (Bass). „Engin“ liefert eine Bühnenshow in einem detailverliebten und eingängigen Indie-Rock. „Roh, hypnotisch und tanzbar erzählt die Band von all dem, was das Leben offenbart: Schönheit und Schmutz, Irrwitz und Abenteuer, Einsamkeit und Euphorie“, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.