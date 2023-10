Eröffnung der Konzertreihe "Jazz is flowering" mit "Fractal Beauty"

Ein Kaleidoskop von Klängen spielt das Trio aus Klaus Paier, Asja Valcic und Gerald Preinfalk am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr. Mit seinem Programm „Fractal Beauty“ steht es im Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, auf der Bühne. Die Musiker eröffnen mit ihrem Auftritt die Konzertreihe „Jazz is flowering“.

Mit Klaus Paier an Akkordeon und Bandoneon, Asja Valcic am Cello und Gerald Preinfalk an Sopran-Saxophon, Klarinette und Bassklarinette ist im Kurfürstensaal eine erlesene Auswahl renommierter Musiker zu Gast.