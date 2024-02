Französische Komödie am 7. März in der Weinheimer Stadthalle

Foto: Theater im Rathaus

In der Weinheimer Stadthalle wird am 7. März eine zeitgenössische Komödie gezeigt, die sich mit der Frage auseinandersetzt, ob Geld glücklich macht. „Nein zum Geld“ ist ein Stück des Franzosen Flavia Costes, in dem ein Mann namens Richard auf einen Lottogewinn verzichtet.