Friedemann Weise mit neuem Soloprogramm im Theater Sapperlot

Gott schuf den Menschen und der Mensch schuf Content (dt. Inhalt) – zumindest laut Friedemann Weise. Mit seinem vierten Soloprogramm „Das bisschen Content“ ist der Comedian am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr im Theater Sapperlot, Stiftstraße 18, zu sehen.

„Alles ist Content. Seine Lieder, seine Witze, seine Geschichten. Doch es wirft auch Fragen auf: Was ist der Plural? Wenn jemand im Wald Content erstellt, aber niemand schaut zu, ist es dann Content? Kann man von Content schwanger werden? Was hat Content, das ich nicht habe? Und vor allem: Wie lange kann man ohne Content überleben?“, heißt es in der Ankündigung.