Es ist eine Reise durch die Zeit, durch die Industriegeschichte, die so oft durch geografische und geologische Bedingungen beeinflusst war. So wie die alte Ölmühle in der Unteren Fuchs’sche Mühle im wildromantischen Weschnitztal bei Weinheim. Ohne das Odenwaldflüsschen wäre sie nicht dort.

Bei einer exklusiven Führung durch die Untere Fuchs’sche Mühle taucht der Besucher ein in die faszinierende Welt der Mehl- und Ölherstellung von früher.

Der heutige Mühlenbesitzer Armin Krichbaum ist ein Nachfahre der Müllerfamilie und kann noch aus eigener Anschauung berichten – vom Mühlrad, das klapperte am rauschenden Bach und die Ölmühle antrieb.

Historische Wasserkraftanlage

Ein besonderer Höhepunkt ist der noch einzige in Deutschland vorhandene Kollergang der Ölmühle von 1927 mit einem Deutz-Dieselmotor, den es nur hier zu sehen gibt.

Krichbaum erklärt außerdem noch mehr über die historische Wasserkraftanlage (Gleitstrom) im einzigen Gewölbe sowie den Wasserbau im idyllischen Weschnitztal.

Treffpunkt ist am Samstag, 27. April, 14 Uhr, an der Unteren Fuchs’sche Mühle in der Birkenauer Talstraße 8. Der Kostenbeitrag ist 5 Euro pro Person.