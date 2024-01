Helene Bockhorst kehrt auf die Bühne zurück

Sie ist wieder da – Helene Bockhorst steht wieder auf der Bühne, um so zu tun, als hätte sie was zu sagen. Oder tut sie bloß so, als würde sie so tun? Am Freitag, 26. Januar, tritt sie um 20 Uhr im Theater Sapperlot, Stiftstraße 18, auf. Sie präsentiert ihr Programm „Nimm mich ernst“.