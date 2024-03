Henrik Freischlader live im Bensheimer Musiktheater Rex

Henrik Freischlader erspielte sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der Bluesszene. Am Donnerstag, 11. April, wird er im Bensheimer Musiktheater Rex auftreten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Elegant verpackter Bluesrock

Der Bluesgitarrist und Sänger ist für seinen elegant verpackten Bluesrock bekannt. „Ob auf zahlreichen Studio- und Livealben oder schon früh bei gemeinsamen Auftritten mit BB King, Gary Moore, Peter Green, Johnny Winter und natürlich heute mit eigener Band: Freischlader spielt leidenschaftlich und brilliert“, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung. Der Künstler aus Wuppertal wird im Musiktheater seine Songs als klassisches Bluesrock-Quartett präsentieren. Unterstützt wird Freischlader von Hardy Fischötter am Schlagzeug, Armin Alic am Bass und Moritz Fuhrhop an der Hammondorgel.