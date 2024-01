"Holiday on Ice" feiert 80-jähriges Jubiläum mit "No Limits"

Mit der neuen Produktion „No Limits“ feiert „Holiday on Ice“ sein 80-jähriges Jubiläum. Auf ihrer Tour machen die Eiskunstläufer auch einen längeren Stopp in Mannheim. Von Donnerstag, 1. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, zeigen sie ihre Show insgesamt sieben Mal in der SAP-Arena.

Die neue Show zeigt eine abenteuerliche Liebesgeschichte: Zusammen mit den Protagonisten begibt sich das Publikum auf eine fesselnde Heldenreise und taucht immer wieder in neue, unvergessliche Welten ein, in denen alles möglich scheint. Die Show erzählt eine mitreißende Geschichte über das Überwinden von Grenzen, das Finden von Liebe und die Macht der menschlichen Verbindung. Ein spielerisches Abenteuer zwischen Fantasie und Realität.

„,No Limits‘ verbindet Innovation und Tradition auf einzigartige Weise und verspricht ein unvergessliches Live-Erlebnis. Das Programm wird rasant, revolutionär und eröffnet unendliche Welten voller spannender Unterhaltung und zauberhafter Überraschungen“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Eine Symphonie der Bewegung

Die Eiskunstläufer würden auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung entfesseln und das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann ziehen.

Die Zuschauer würden verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau erwarten. Während der Aufführung sorgen Videoprojektionen und kinetische Beleuchtung für eine dynamische Bühnengestaltung.

Mit der Show zeigen wir, dass unsere Fantasie auch nach 80 Jahren noch immer grenzenlos ist und wir mutig neue Wege gehen“, erklärt CEO und Produzent Peter O’Keeffe.

Kreativdirektor Kim Gavin hat für „Holiday on Ice“ ein talentiertes Team zusammengestellt, um „No Limits“ zu einem unvergesslichen Show-Erlebnis zu machen. Gavin arbeitete bereits mit Weltstars wie Take That, Westlife, Pink und Robbie Williams zusammen und inszenierte zuletzt die Las-Vegas-Show von Adele.

Die Choreografie für die Aufführungen stammt von Olympiasieger Christopher Dean, der in die „Hall of Fame“ des Eiskunstlaufs aufgenommen wurde. Das Kostümdesign liegt in den Händen von Michael Sharp, der bereits für Stars wie Jennifer Lopez, Katy Perry, One Direction und Jessie J gearbeitet hat.

Joanna Scotcher, Gewinnerin des Olivier Awards, ist für das Bühnenbild und die Kulisse verantwortlich, während Lichtdesigner Tim Routledge für das Beleuchtungskonzept sorgt. Routledge wurde bereits dreimal als „Lighting Designer of the Year“ ausgezeichnet.