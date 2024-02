Holzwurm-Theater präsentiert "Der kleine Drache Kokosnuss und der schwarze Ritter"

Die Aufführungen finden im Holzwurm-Theater im a2, Hopfenstraße 4, statt. Vorstellungen sind am 17., 18., 24. und 25. Februar sowie am 2., 3., 9. und 17. März. Sie beginnen alle um 16 Uhr, Einlass ist um 15.30 Uhr.

Eine hinterhältige Falle

König Bruno möchte den Baum fällen, um an dessen Stelle einen Turm zu errichten. Das will Kokosnuss unbedingt verhindern. Doch da lockt der berüchtigte schwarze Ritter mit seinen tollpatschigen Gehilfen Onkel Ingmar in eine Falle und liefert den Drachen an König Bruno aus. Zum Dank soll er dessen Tochter, die liebreizende Bruniberta, heiraten.