Jean-Guihen Queyras in Bensheim zu Gast

Ein Weltklasse-Künstler, ein Instrument, ein Komponist – so könnte man das letzte Saisonkonzert der Kunstfreunde Bensheim am 8. Juni auf den Punkt bringen. Der Musiker Jean-Guihen Queyras spielt um 20 Uhr auf der Bühne des Parktheaters sechs Suiten für Cello von Johann Sebastian Bach. Vor dem Konzert in Bensheim findet ab 19 Uhr wieder eine Einführung mit dem Musikexperten Hans Hachmann im Foyer des Parktheaters statt.