Jürgen Becker kommt ins Theater Sapperlot

Die E-Gitarre hat die Geschichte revolutioniert, glaubt Jürgen Becker. In seinem Kabarettprogramm „Deine Disco“ nimmt er die aktuelle Situation der Klimabewegung in den Blick, die ohne eigenen „Sound“ zu kämpfen hat. Am Mittwoch, 31. Januar, ist er im Theater Sapperlot, Stiftstraße 18, zu sehen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.