Junges Theater Heidelberg präsentiert "südpol.windstill" von Armela Madreiter

Das Junge Theater Heidelberg bringt „südpol.windstill“ von Armela Madreiter auf die Bühne. Ihr Stück über ein Mädchen, das in prekären Verhältnissen mit einer psychisch kranken Mutter aufwächst, feiert am Samstag, 18. November, um 15 Uhr Premiere im Zwinger 3. Empfohlen wird es für Zuschauer ab zehn Jahren.

Die 10-jährige Ida und ihren Freund Robert Falcon Scott verbindet vor allem eine Passion: Polarforschung. Tagein, tagaus scheinen sie sich auf die zukünftigen Forschungsreisen vorzubereiten. Doch bevor sie sich mit den Mysterien der anderen Seite der Erdkugel auseinandersetzen können, müssen sie sich noch um andere Dinge kümmern: Die Schule will aus irgendeinem Grund unbedingt mit Idas Mutter sprechen. Das gilt es zu verhindern, denn obwohl Idas Mutter den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt, ist sie nicht wirklich da. Ida kennt diese Seite ihrer Mutter und kann mit ihr umgehen, doch vor der Außenwelt gilt es, sie bestmöglich zu schützen.

In „südpol-windstill“ thematisiert die junge österreichische Autorin Armela Madreiter altersgerecht den kindlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen und fragt danach, was es bedeutet, viel zu früh auf sich allein gestellt zu sein.

Gesprächsanlass schaffen

„Behutsam und poetisch erzählt sie eine Geschichte, die einen Gesprächsanlass schaffen soll. Mit klugem Blick bringt ,südpol-windstill‘ die Gedankenwelt einer 10-Jährigen auf die Bühne, die ihre Mutter beschützen will, statt von ihr beschützt zu werden, und die der drohenden Einsamkeit ihre Fantasie entgegensetzt“, heißt es in der Ankündigung.

Diese Geschichte über ein ernstes Thema erhielt den Sonderpreis für Studierende des Szenischen Schreibens vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Heidelberger Uraufführung stammt von Regisseurin Yvonne Kespohl, die bereits für mehrere Produktionen am Jungen Theater Heidelberg arbeitete. Bühnenbild und Kostüme des Stücks übernimmt Robert Sievert.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10 sowie unter Telefon 06221/5820000 und per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de