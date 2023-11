Kabarettensemble "Die Lokalrunde" feiert zehntes Bühnenjubiläum

Deshalb ist die Lokalrunde mit ihrem Best-of-Programm „LOKALrunde Sache“ zurück, um kräftig am Rad der Zeit zu drehen, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt. Zum ersten Mal stehen die fünf scharfzüngigen Kabarettisten auf der neuen Bühne des Holzwurm-Theaters im a2.

Parkschein-Kauf als Herausforderung

Doch steht die Zeit still, oder ist Kabarett einfach zeitlos, wenn Lieblingsnummern aus vergangenen Jahren immer noch zum aktuellen Geschehen passen? Da muss die Demokratie schon mal in die Werkstatt und dringend ein Gegenmittel gegen Polit-Schizophrenie gefunden werden. Derweil wird in Weinheim der Schlosspark abgeschlossen und der Erwerb eines Parkscheins zur Herausforderung.

Doch Weinheim wäre nicht Weinheim, wenn sich nicht auch die Lokalrunde ganz dem neuen Zeitgeist verschrieben hätte – Genuss statt Bumbum und dabei selbstverständlich immer politisch korrekt. Aufführungen sind im Holzwurm-Theater im a2-Keller in der Hopfenstraße 4 am 24. und 25. November sowie am 19., 20. und 27. Januar 2024 um 19.30 Uhr. Außerdem am 26. November, 21. und 28. Januar um 18.30 Uhr.