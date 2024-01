"KJ Dallaway and Friends" bringen karibisches Flair nach Weinheim

Foto: Rudolf J. Manke

Am Freitag, 2. Februar, verwandelt sich der Muddy’s Club in eine karibische Tanzfläche. Angeführt vom trinidadischen Frontmann K.J. Dallaway, verspricht die Band „KJ Dallaway and Friends“ eine Nacht voller musikalischer Vielfalt, Leichtigkeit und Rhythmus.