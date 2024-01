Künstler-Duo Mehmet & Kazim präsentiert neue Kohlezeichnungen

In der Ausstellung „Irgendwas mit Dystopie“ im Kunstverein Heppenheim entführen die Künstler Mehmet & Kazim die Besucher auf eine künstlerische Reise, die von München nach New York führt und in der Auseinandersetzung mit Paul Klees „Die Geschwister“ ihren Ausgang nimmt. Die Ausstellung wird am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr im Kunstverein Heppenheim eröffnet.

Inspiriert von ihrem sechsmonatigen Aufenthalt in der pulsierenden Metropole New York präsentiert das Künstler-Duo aus München eine neue Serie von Kohlezeichnungen, die ihre künstlerischen Horizonte deutlich erweitern, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstvereins Heppenheim. Die gesamte Ausstellung spiegelt diese Kombination aus Feinheit und kraftvoller Ausdrucksweise wider.

Die Cousins Mehmet & Kazim waren zunächst in der Graffiti- und Hip-Hop-Szene aktiv und studierten beide bei Markus Oehlen an der Münchner Akademie der Künste.

Detaillierte Kohlezeichnungen

„Die detaillierten Kohlezeichnungen von Mehmet & Kazim schaffen eine Atmosphäre, die das städtische Leben in seiner ganzen Intensität darstellt. Jedes Kunstwerk erzählt eine Geschichte, festgehalten in den kontrastreichen Schattierungen der Kohle“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch die Ausstellung „Irgendwas mit Dystopie“ zieht sich ein Dialog zwischen Abstraktion und Figuration, der nicht nur kulturelle und zeitliche Grenzen überwindet, sondern auch die Verschmelzung von Klees Einflüssen mit der lebendigen Graffiti-Szene New Yorks darstellt.

