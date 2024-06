Eine Nacht voller musikalischer Höhepunkte verspricht der Auftritt von „LaBrassBanda“ und „dicht & ergreifend“ am Freitag, 19. Juli, zu werden. Im Rahmen des „Open Air Sommer Heidelberg“ spielen sie um 19.30 Uhr im Heidelgarden, Tiergartenstraße 13.

„LaBrassBanda“, die mitreißende Brassband, ist zurück. Nach ausverkauften Konzerten im Jahr 2022 setzen sie ihre Erfolgsserie fort und bringen noch mehr Feuer auf die Bühne. Die „Brass Fire Tour“ führt sie nicht nur zu renommierten Festivals wie dem Tollwood in München oder dem KSK musicOpen in Ludwigsburg, sondern auch auf Clubtour quer durch Europa.

Erfolge im TV mit Gastauftritten

Mit der neuen Besetzung, inklusive Matthias Hoffmann an der Tuba und Julian Buschberger an der E-Gitarre, präsentieren sie sich dynamischer denn je. Zudem feierte „LaBrassBanda“ Erfolge im TV mit einem Gastauftritt in der Sky-Erfolgsserie „Babylon Berlin“ und im BR-Tatort „Königinnen“.