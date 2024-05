MaiWay Festival verwandelt Bensheimer Innenstadt in Live-Bühne

Seit 22 Jahren zieht „MaiWay“ tausende Gäste in die Bensheimer Innenstadt, die sich am Vorabend von Christi Himmelfahrt in eine riesige Live-Bühne verwandelt. Am Mittwoch, 8. Mai, servieren die Veranstalter 42 Künstler an 28 Orten, zusammengehalten vom berühmten „Roten Strich“, der leuchtend den Weg durch die Partyzone zeigt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Kneipen, Restaurants und Bars, aber auch öffentliche Orte wie der Stadtpark, das Parktheater und das Bürgerhaus verwandeln sich einen ganzen Abend lang in Clubs, Konzerthäuser und Festivalmeilen. „Für ein paar Stunden zeigt die Stadt, was wirklich in ihr steckt“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Vom Kirchberg bis in die Weststadt

An der Mittelbrücke setzen die Solokünstler Tim Blessing und Danny Wünschel das prominente Kulturdenkmal über dem Winkelbach mit ihren Songs neu in Szene. Ab 17 Uhr untermalt Sängerin Juja auf dem Kirchberghäuschen den Blick auf die Stadt bis zum Sonnenuntergang musikalisch.

Foto: Showmaker Auch der Stadtpark wird zum Schauplatz des 22. MaiWay-Festivals.

Im nahen Stadtpark sorgt die Band „The Groove Generation“ um 20.30 Uhr für ein quirliges Open-air-Feeling. Opener im Grünen ist „Das Hoffmann-Projekt“ der Behindertenhilfe Bergstraße.

Die Bergsträßer Blues- und Soulformation „Lol“ um Trompeter Ralf Würsching gastiert ab 20 Uhr im Innenhof des Weinhauses Mohr. Im Kultur- und Kongresszentrum (Bürgerhaus) ist reichlich Platz für die vielen Fans der Partyrockband DNS.

Akustik-Duo „Dandelions“ spielt in Bergsträßer Kaffeerösterei

Neu dabei sind in diesem Jahr die Café-Lounge Amalya nahe dem Bürgerhaus, wo die Band Jackaroos spielen wird. Ebenfalls zum ersten Mal wird die Bergsträßer Kaffeerösterei Gastgeber bei MaiWay sein, dort tritt das Akustik-Duo „Dandelions“ von 20 Uhr bis 23.45 Uhr auf.

Außerdem ist das Café Storch des Familienzentrums in der unteren Fußgängerzone mit dabei, dort gastiert das Trio „Stir it up“. Gleich nebenan in der Hospitalkirche zeigen der Lichtkünstler Pascal Kulcsár und Musiker Niklas Kleber alias Abukurt von 22 bis 23.30 Uhr eine visuelle Installation mit Livemusik.

Stammgäste ebenfalls wieder dabei

Zu den Stammgästen des Festivals gehören die Stadtmühle, das PiPaPo-Kellertheater und das Jugendzentrum am Busbahnhof, wo ab 23 Uhr die Band Cold Ass Johnny einen langen Abend abschließt.

Das traditionelle Konzert in der Kirche St. Georg steht ebenfalls auf dem Plan: mit dem Duo „Flute ‘n’ Bass“ mit der Jazzflötistin Stephanie Wagner und Norbert Dömling am Kontrabass.

Foto: Showmaker Die Stadtkirche Sankt Georg erstralt in festlicher Illumination.

Rund um den Marktplatz öffnet ein großer Nachtmarkt mit Produkten von regionalen Start-Ups, Manufakturen und Direktvermarktern. Entlang der Festivalmeile an der Hauptstraße servieren Food Trucks vielseitige Leckereien. Für die Illumination sorgt Tobias Rohatsch von Young Dimension Eventtechnik.

Wie jedes Jahr spendieren die Veranstalter Showmaker einen Benefizeuro an besondere Projekte: Pro Bändchen wird ein Euro an Initiativen aus der Region weitergegeben. Diesmal an die Deutsche Muskelstiftung, die an Muskelschwund erkrankten Kindern hilft.