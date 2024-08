Musikalische Nacht mit Götz Alsmann

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, erstrahlen nicht nur die Sterne – auch die Klänge von Götz Alsmann und seiner Band lassen die Nacht leuchten. In seinem neuen Programm „Götz Alsmann ... bei Nacht ...“ nimmt der charismatische Sänger und Pianist sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Schlager und Jazzrhythmen. Am Freitag, 9. August, wird die Seebühne zur Kulisse für dieses besondere Ereignis. Von 20 bis 22 Uhr haben die Zuschauer die Gelegenheit, in die Welt der Jazzschlager einzutauchen und die Magie der Nacht zu spüren.