Musikspektakel am 26. September in Bensheim

Die Progrock-Legenden „Man“ und „Guru Guru“, die seit Jahrzehnten die Musikszene prägen, kommen am Donnerstag, 26. September, im Musiktheater REX in Bensheim zu einem unvergesslichen Konzertabend zusammen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

„Man“, die Band um Sänger und Bassist Martin Ace, zählt ebenso wie Pink Floyd zu den Mitbegründern des Progressive Rock. Durch stets neue Einfälle demonstrierte die Formation, wie man dem “Beat“ eine weitere psychedelische Dimension hinzufügt. Titel wie „Romain“, „Many Are Called But Few Get Up“ oder „Bananas“ sind bis heute zeitlose Klassiker.