Neue Ausstellung "antiGone" im Kunstverein Heppenheim eröffnet

Der Kunstverein Heppenheim zeigt in seiner neuen Ausstellung Werke der Malerin Alexandra Tretter. Die Ausstellung „antiGone“ wird am Freitag, 8. März, um 19 Uhr in der Bahnhofsstraße 1 eröffnet. Tretter lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte Malerei an der Hochschule für bildende Künste Hamburg bei Jutta Koether (2020) und Architektur an der Technischen Universität Berlin (2015).