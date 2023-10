Olympia-Kino zeigt Film über das Exil in der Türkei

In diesem Jahr jährt sich das als „Novemberpogrom“ in die Geschichte eingegangene Ereignis am 9. November zum 85. Mal. Dieses Datum markierte den Beginn der systematischen Judenverfolgung, die drei Jahre später in den Holocaust münden sollte. Das Olympia-Kino und der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge gedenken dieses Ereignisses mit mehreren Veranstaltungen. Das Kino zeigt am Freitag, 10. November, um 20.15 Uhr den Film „Haymatloz – Exil in der Türkei“.

Direkt nach der Machtergreifung durch die Nazis verloren rund ein Drittel der Professoren ihre Stellungen an deutschen Universitäten. Zahlreiche Intellektuelle, Juden und Antifaschisten flüchteten in das unbekannte Exilland Türkei. Denn Staatsgründer Atatürk hatte die Deutschen eingeladen, an seiner ambitionierten Universitätsreform mitzuwirken. An der Europäisierung der Türkei waren die renommierten Deutschen daher wesentlich beteiligt.

Die letzten Nachkommen

Der Film begleitet die letzten Nachkommen dieser Professoren an Schauplätze in der Schweiz, Deutschland und in der Türkei, dessen Bedeutung bis in unsere Gegenwart reicht. Mithilfe von fünf Protagonisten, die in der Türkei geboren und aufgewachsen sind, untersucht die Filmemacherin Eren Önsöz dieses vergessene Kapitel deutsch-türkischer Geschichte, dessen Bedeutung bis in unsere Gegenwart reicht.

Die Politikerin und Schriftstellerin Lale Akgün schreibt über diesen Film: „Ich bin begeistert von diesem wunderbaren, sensiblen und doch durch und durch politischen Dokumentarfilm. Eren Önsöz hat einen wichtigen Abschnitt türkisch-deutscher Geschichte aufgearbeitet und die persönlichen Schicksale der Protagonisten geschickt mit der heutigen politischen Lage in der Türkei verbunden.“