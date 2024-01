Patrick Nederkoorn live – Kabarettabend im Theater Sapperlot

Lorsch. Was passiert, wenn durch den Anstieg des Meeresspiegels 17 Millionen orangefarbenen Holländer mit ihren Wohnwagen auf der linken Spur nach Deutschland rollen? „Die orangene Gefahr – Die Holländer kommen“ ist die erste deutschsprachige Vorstellung des niederländischen Kabarettisten Patrick Nederkoorn. Am Samstag, 3. Februar, steht er um 20 Uhr auf der Bühne des Theater Sapperlot, Stiftstraße 18.

Text und Spiel ist von Nederkoorn, am Klavier wird er begleitet von Guido van de Meent. Regie führt Ralf Lohr gemeinsam mit This Maag.

„Das Programm, das in Zusammenarbeit mit dem Haus der Springmaus in Bonn entstanden ist, ist eine amüsante und bitterböse Auseinandersetzung mit den Eigenarten unserer beiden Nationen und dem Thema Migration im Klimawandel“, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.