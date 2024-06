Pietro Lombardi spielt mit Mike Singer im Heidelgarden

Pietro Lombardi setzt seine Erfolgsgeschichte fort und kündigt einen Konzertabend unter freiem Himmel beim „Open Air Sommer Heidelberg“ am Sonntag, 21. Juli, an. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Heidelgarden statt. Nach seiner bislang erfolgreichsten Live-Tour im Frühjahr 2022 heißt es dieses Mal: Sommer, Sonne und heiße Beachparty-Vibes.

Seit seinem Durchbruch im Jahr 2010 bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) hat sich Pietro Lombardi als leidenschaftlicher Hobby-Sänger einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert. Seine Sieger-Single „Call My Name“ verkaufte sich innerhalb einer Woche nach dem DSDS-Finale über 300 000 Mal und erreichte Platin-Status sowie die Spitze der Single-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.