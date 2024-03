Pippo Pollina mit Solo-Programm im Bensheimer Parktheater

Pippo Pollina, der vielseitige sizilianische Musiker, ist seit vier Jahrzehnten als einer der kreativsten Künstler in der europäischen Singer-Songwriter-Szene aktiv. Am Dienstag, 23. April, zeigt er sein Programm „Solo in Concerto“ im Parktheater, Promenadenstraße 25. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr statt.