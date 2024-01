Planet Ears Festival – traditionelle Klänge von Santoor und Tombak

Eines der gängigsten Instrumentalduos in der klassischen iranischen Musik ist die Kombination des Hackbretts Santoor und der Kelchtrommel Tombak. Dieses traditionelle Instrumentalduo gibt es in dem Zusammentreffen von den Klangtüftlern Stefan Fraunberger und Joss Turnbull im Kontext des Planet Ears Festival zu hören. Am Donnerstag, 1. Februar, spielen sie um 20 Uhr in der Alten Feuerwache, Brückenstraße 2.