Powerfrau Seraina Telli rockt das Musiktheater Rex

„Ich bin wie ich bin – und das ist genau richtig so“, sagt die Künstlerin und möchte andere Frauen dazu ermutigen, an sich selbst zu glauben. In Songs wie „I’m Not Sorry“ oder „Modern Warrior“ thematisiert sie klar die Selbstbestimmung der Frau.

„Tellis Markenzeichen ist ihre kraftvolle und expressive Stimme, die ihren ,In Your Face Rock‘-Stil, wie sie ihn selbst nennt, maßgeblich prägt. Mit ihrem neuesten Werk ,Addicted To Color‘ zeigt sie stimmgewaltig Position. Gleich der erste Titel ,Song For The Girls‘ prangert die Vorurteile an, mit denen Frauen immer noch tagtäglich konfrontiert werden“, heißt es in der Ankündigung.