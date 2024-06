Premiere von "Nora" am 29. Juni in Heidelberg

Als letzte Premiere der Spielzeit bringt das Theater und Orchester Heidelberg „Nora“ auf die Bühne des Marguerre-Saals. Zu sehen ist eine Überschreibung des Ibsen-Bühnenklassikers „Nora oder Ein Puppenheim“ der drei Autorinnen Sivan Ben Yishai, Gerhild Steinbuch und Ivna Zic. Premiere feiert der Theaterthriller am Samstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr.

Henrik Ibsens Stück bringt seit 1879 die Geschichte der Bankiersgattin Nora auf die Theaterbühnen, die, eingeengt von gesellschaftlichen Normen, ehelichen Strukturen und eigenen dunklen Geheimnissen, schließlich aus ihrem bürgerlichen Leben ausbricht.

Nach einer Idee der Münchner Kammerspiele nahmen sich die drei Autorinnen Sivan Ben Yishai, Gerhild Steinbuch und Ivna Zic des Klassikers an und überschrieben – jede auf ihre Weise sprachstark – die Geschichte aus neuen Perspektiven.

Neuer Blick auf Nebenfigur

„Auf den bürgerlichen Theaterthriller treffen so Auseinandersetzungen mit Noras privilegierter Situation, die Perspektiven ihrer erwachsenen Kinder und der feministische Blick der ursprünglichen Nebenfigur Kristine Linde“, schreiben die Veranstalter.

In Heidelberg bringt eine Regisseurin den facettenreichen Stoff auf die Bühne, die sich am hiesigen Theater bereits in der letzten Spielzeit mit der Inszenierung eines Stücks voller willensstarker Frauenfiguren bewährt hat: Jana Vetten. 2023 eröffnete das Rachedrama „Pirsch“ von Ivana Sokola in ihrer Regie den Heidelberger Stückemarkt.

Reise durch die Jahrzehnte

„Nora“ inszeniert Vetten als Reise durch die Jahrzehnte und lässt dabei auch die Thrilleratmosphäre der Vorlage nicht zu kurz kommen: In drei Akten springt das Publikum über die Stationen des Biedermeiers und der 1950er-Jahre in die Gegenwart und erlebt so zeitlose und doch problematische Ehestrukturen besonders eindringlich.

Im Fokus der Inszenierung steht das wohl damals wie heute größte Tabu einer Mutter, die ihre Familie verlässt. Komplettiert wird Vettens Regiearbeit von Live-Schlagzeug-Musik von Cornelius Borgolte und Kostümen von Eugenia Leis (Ausstattung „Pirsch“). Das Bühnenbild, das sich nicht zuletzt dem Originaltitel entsprechend an einem tatsächlichen Puppenhaus orientiert, stammt von Camilla Hägebarth.