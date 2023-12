Prof. Dr. Günther Hasinger spricht im Mannheimer Planetarium

Am Weihnachtstag im Jahr 2021 wurde das James-Webb-Space-Teleskop (JWST), die teuerste und komplexeste Mission der Raumfahrtgeschichte, mit einer europäischen Ariane-5-Rakete von Kourou aus erfolgreich in den Weltraum gestartet. Danach begannen 30 „Tage des Terrors“, in denen auf dem Weg zu seiner endgültigen Bahn um den Lagrange-Punkt L2 in etwa 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von Kourou mehr als 300 Einzelmechanismen absolut fehlerfrei funktionieren mussten.