Sängerin Sharon Lewis spielt im Muddy's Club

Erste Erfahrungen aus Gospelchor

Geboren in Fort Worth, Texas, sammelte Lewis ihre ersten musikalischen Erfahrungen als Mitglied eines Gospelchors. 1975 zog sie dauerhaft nach Chicago und wurde in den frühen 90er Jahren in der Chicagoer Bluesszene aktiv. 2005 gründete die Sängerin ihre eigene Band – Texas Fire. Ihre CD „The Real Deal“ enthält neue Originalsongs v und einige Covers von Songs, die sie oft in ihren Live-Shows spielt. Dazu gehören das Lied „Crazy Love“ von Van Morrisons und Bill Withers’ „Ain’t No Sunshine“.