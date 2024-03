Sari Schorr präsentiert neues Album mit besonderem Line-Up

Von New York nach Weinheim: Mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrer charismatischen Bühnenpräsenz hat sich die New Yorker Sängerin und Songwriterin Sari Schorr in der internationalen Rock- und Blues-Szene einen Namen gemacht. Jetzt kommt sie mit ihrer „The Future Starts Here“-Tour nach Deutschland und Österreich. Am Montag, 4. März, spielt sie im Muddy’s Club, Schulstraße 3. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist 19.30 Uhr.

„Denkt man an Janis Joplin mit einer Prise Tina Turner, ist man bereits auf bestem Wege zu verstehen, warum Schorrs mitreißende Stimme – eine elektrisierende Fusion von Blues, Rock und einem Hauch von Soul – und ihre dynamische Präsenz ihr den Ruf einer der fesselndsten Künstlerinnen des Blues-Rock-Genres eingebracht haben“, schreiben die Veranstalter.

Auf der „The Future Starts Here“-Tour wird die Sängerin Lieder aus ihrem neuen Album spielen. Es wird Mitte dieses Jahres erscheinen. Für ihre Kreation arbeitete sie mit Komponisten und Musikproduzenten Henning Gehrke zusammen, der auch schon mit Udo Lindenberg kooperierte.

Ein besonderes Line-up

Um dieses Blues-Rock-Spektakel mit schreienden Leads, mitreißendem Gesang und soliden Rhythmen auf die Bühne zu bringen, hat sie ein ganz besonderes Line-up zusammengestellt. In der Band spielt zum Beispiel Magnum-Schlagzeuger Lee Morris. Das neue Album von Magnum ist gerade auf Platz zwei der deutschen Charts eingestiegen. Ash Wilson unterstützt mit Gesang und Chris Cliff am Bass.

Schorr startete ihre Karriere in der Musikszene der South Bronx in New York und der Lower East Side in Manhattan. Im Jahr 2015 wurde sie in die New York Blues Hall of Fame aufgenommen.

Erfolg über Nacht

Der durchschlagende Erfolg kam dann über Nacht. Wie so oft spielte der Zufall eine Rolle – im selben Jahr begegnete Sari Schorr in Memphis dem Musikproduzenten Mike Vernon, der schon mit Stars wie David Bowie, Eric Clapton, John Mayall oder Fleetwood Mac arbeitete. Er hörte die Künstlerin singen und bot sofort an, ihr erstes Debütalbum zu produzieren – dafür kehrte er sogar aus dem Ruhestand zurück.

2023 ging Schorr als Support Act mit Musiker Kiefer Sutherland auf Europatournee. Mit Eric Burdon, dem ehemaligen Sänger der „Animals“, und mit Marky Ramone von der legendären Punkrockband „The Ramones“ stand sie auf der Bühne der Carnegie Hall.