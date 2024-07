"Serenity" spielt am 21. Juli in Lorsch

Mit südamerikanischer Leichtigkeit das Wochenende ausklingen lassen: Genau das zeigt die Band „Serenity“ kommenden Sonntag, 21. Juli, auf dem Lorscher Marktplatz. Ihr Name, übersetzt „Gelassenheit“, hält, was er verspricht. Das Konzert beginnt unter freiem Himmel um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz, direkt vor dem Alten Rathaus. Serenity spielt den „Neuen brasilianischen Jazz“, der in den 1960er Jahren entstand und bis heute seine Liebhaber hat.