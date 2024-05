Siebtes Philharmonisches Konzert am 9. Mai

Ein musikalisches Fest für die Sinne – das ist das siebte Philharmonische Konzert am Donnerstag, 9. Mai. Das Philharmonische Orchester Heidelberg beginnt um 20 Uhr im Musensaal des Rosengartens in Mannheim mit seinem Auftritt.

„Der renommierte Bariton Yannick Debus verleiht den Mahler-Liedern eine unvergleichliche Intensität und unter der musikalischen Leitung der gefeierten Dirigentin Anna Rakitina, die sich als eine der aufregendsten und begehrtesten Talente ihrer Generation etabliert hat, verspricht dieser Abend ein Fest für die Sinne zu werden“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung der Veranstaltung.

Klassische Meisterwerke

Mit Haydns Sinfonie Nr. 101 in D-Dur, „Die Uhr“, erleben die Zuhörer den Auftakt des Abends. Dieses Werk steht exemplarisch für Haydns innovative Kraft und seinen strukturellen Scharfsinn. Die charakteristische rhythmische Gestaltung des zweiten Satzes, die dem Stück seinen Beinamen verlieh, unterstreicht Haydns Status als großer Architekt der klassischen Musik.

Weitere Informationen sowie Karten online unter www.theaterheidelberg.de, an der Theaterkasse, Theaterstraße 10, unter Telefon 06221/5820000 sowie per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de