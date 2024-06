Sommerbühne vom 1. bis 19. August

Die Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim ist zurück und feiert ihr langjähriges Bestehen mit einer Neuerung: Aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Feedbacks der vergangenen Jahre findet das beliebte, kostenfreie Open-Air-Format nicht wie gewohnt an fünf Tagen pro Woche, sondern an jeweils sechs Tagen statt. Das Programm erstreckt sich somit vom 1. bis zum 19. August jeweils von Mittwoch bis Montag ab 20 Uhr. Der Biergarten öffnet bereits um 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Halle der Alten Feuerwache statt.