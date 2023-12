Spektakuläre Show der Ehrlich Brothers

Über 1 000 000 Menschen haben das Programm „Dream & Fly“ seit der Premiere Ende 2019 gesehen. Jetzt gibt es die letzte Gelegenheit, die „Ehrlich Brothers“ mit ihrer Show live zu erleben. Vom 27. Dezember bis 12. Mai stehen noch einmal 60 Zusatzshows auf dem Tourplan. Am Mittwoch, 27. Dezember, und am Donnerstag, 28. Dezember, gibt es jeweils von 15 bis 19 Uhr zwei zusätzliche Auftritte in der Frankfurter Festhalle.