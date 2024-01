Spektakuläre Veranstaltungen rund um die Bergstraße

Das Jahr 2024 hält auch zwischen Neckar und Bergstraße wieder viele Feste und Veranstaltungen parat. Von Traditionsterminen wie dem Schriesheimer Mathaisemarkt bis zum außergewöhnlichen Auftritt eines Schlager-Stars auf der Ladenburger Festwiese – es ist einiges geboten. So viel, dass man unmöglich alles in einem Artikel unterbekommen an. Versuchen wir es also mit einer Auswahl.

Heddesheim

Auch in Heddesheim gibt es jedes Jahr traditionell genug zu feiern. Genannt seien hier Dorfplatz- und Sommerfest (am See) sowie die Kerwe. Außerdem steht zweimal ein 50-Jähriges an. Zum einen gibt es das Partnerschaftsjubiläum mit dem französischen Nogent-le-Roi. Diese Beziehung möchten die beiden Gemeinden laut Bürgermeister Achim Weitz im Zuge des Dorfplatzfests (19. bis 21. Juli) hochleben lassen. Und zum 50-jährigen Bestehen des Badesees (am ersten August-Wochenende) soll es beim Seefest im August eine ganze Festwoche geben – mit Aktionen mehrerer Partner.

Hirschberg

Wer im Terminkalender auf der Webseite der Gemeinde nach Veranstaltungen sucht, wird schnell fündig. Außerdem kann man hier nach unterschiedlichen Kategorien filtern, zum Beispiel „Feste“ und „Feiern und Geselligkeit“. Hier sind unter anderem das Heisemer Straßenfest (von 5. bis 9. Juli) und die Heisemer Storchenkerwe (von 20. bis 23. September) zu finden.

Ladenburg

In Ladenburg gehört das Drachenboot-Event am 13. und 14. Juli fest zum städtischen Veranstaltungskalender. Und natürlich darf auch das Altstadtfest am zweiten September-Wochenende nicht fehlen. „Seien auch Sie am 14. und 15. September 2024 mit dabei“, heißt es bereits jetzt auf der städtischen Internetseite. Für viele gehört das Fest, bei dem die Altstadt mit weißen und blauen Fähnchen geschmückt wird, fest zum Jahresprogramm. Einen weiteren Anlass zum Feiern gibt es am 17. August. Dann kommt der Schlager-Sänger Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band auf die Festwiese. Der Musiker hatte Ladenburg unter anderem schon 2018 beehrt. Am 16. August tritt die Band Deichkind in Ladenburg auf.

Schriesheim

Mit dem Mathaisemarkt verfügt die Stadt an der Bergstraße über eine Veranstaltung, die weit über die Gemarkungsgrenzen hinaus von Bedeutung ist. Mit neuem Festzeltbetreiber, aber ohne Mallorca-Party gehen die Planerinnen und Planer in das Jahr 2024. Auch dieses Mal werden Anfang März bis zu 200 000 Besucherinnen und Besucher bei dem traditionsreichen Fest erwartet. Und auch in Schriesheim gilt: Straßenfest und Kerwe(n) gehören zum Veranstaltungskalender dazu – Letzteres aus gutem Grund im Plural, gibt es neben der Kernstadt auch noch die Ortsteile Altenbach und Ursenbach.

Neckar-Bergstraße