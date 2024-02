Stummfilm-Matinee am 25. Februar im Olympia-Kino

Eine düstere Zeitreise in die Filmgeschichte – am Sonntag, 25. Februar, findet um 11 Uhr eine Stummfilm-Matinee im Olympia-Kino statt. Gezeigt wird „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von Regisseur Robert Wiene.

1920 in Berlin uraufgeführt, wurde der Film zum Archetyp des Psycho-Thrillers, der tief in die Abgründe der Seele blickt. Caligari (Werner Krauß) ist ein Hypnotiseur, der sein Medium Cesare als Jahrmarkt-Attraktion auftreten lässt. Der gespenstische Cesare (Conradt Veidt) soll Menschen die Zukunft voraussagen können, doch nachts begeht er Morde.

