Supertina rettet die Welt im Theater Sapperlot

Ein Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra

Die Kabarettistin und Sängerin erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. Sie ist an diesem Abend zur rechten Zeit am rechten Ort und grübelt über die Endlichkeit von Superheldinnen: Was wird einst bei ihr selbst in Stein gemeißelt sein? Wie wär's mit: Guck nicht so blöd, ich läg jetzt auch lieber am Strand.