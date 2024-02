"Tarzan – das Musical" kommt im März nach Weinheim

Die Stadthalle verwandelt sich am Samstag, 16. März, um 15 Uhr in einen aufregenden Dschungel. Das Theater Liberi inszeniert die hundert Jahre alte Geschichte "Tarzan" von Edgar Rice Burroughs in einer modernen Version für die ganze Familie. "Spektakuläre Eigenkompositionen, jede Menge Spannung und ein Hauch Romantik versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis", heißt es in der Ankündigung.